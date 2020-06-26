Матч «Тамбова» против петербургского «Зенита» в 25-м туре чемпионата России пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба тамбовского клуба.

Команда Сергея Первушина проводит домашние матчи на арене в Нижнем Новгороде. Решение о недопуске зрителей принято в связи нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе.

«Также на игру не будут допущены представители средств массовой информации. Исключение составят присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб, аккредитованных в «чистую» зону, согласно требованиям Регламента возобновления текущего сезона», — гласит заявление клуба.

«Тамбов» принес болельщикам свои извинения и попросил отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, матч запланирован на среду, 1 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.