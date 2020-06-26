Агент капитана петербургского «Зенита» Евгения Воронова Сергей Тараканов рассказал о переговорах с сине-бело-голубыми о возможном продлении соглашения.

По словам Тараканова, он долго не знал конкретику, учитывая, что у «Зенита» не было подтвержденного бюджета. Агент отметил, дело сдвинулось и они приступили к переговорам.

«Еще в ходе сезона-2019/20 мы почти договорились с руководством сине-бело-голубых о продлении соглашения, но сначала произошла смена главного тренера, а затем отмена сезона из-за пандемии COVID-19», – сказал Тараканов, слова которого приводят «Известия».

Напомним, «Зенит» объявил о подписании контракт с защитником Денисом Захаровым, ранее выступавшим за «Енисей».

Ранее баскетбольная Евролига опубликовала календарь матчей на сезон-2020/21. Россию будут представлять три клуба — московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит». В первом туре ЦСКА в гостях встретится с «Барселоной», а «Зенит» в Турции сыграет с «Анадолу Эфес».