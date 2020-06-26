Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев опроверг информацию о выдвижении его кандидатуры на пост главы СБР.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что претендовать на должность будут Васильев, Владимир Драчев и Виктор Майгуров.

«Это полная ерунда. Я не буду баллотироваться ни на пост президента СБР, ни в состав правления СБР. Я не вижу себя в этой конструкции», — заявил Васильев агентству.

СБР уже завершил прием заявок — таким образом, Майгуров и Драчев стали единственными претендентами на пост. Стоит отметить, что в 2018 году Майгуров проиграл Драчеву на выборах.

Внеочередная отчетно-выборочная конференция состоится 11 июля.