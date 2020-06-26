Вторая ракетка России Андрей Рублёв сдал второй тест на коронавирус и вновь получил отрицательный результат, сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Андрей Рублев в пятницу сдал отрицательный тест на коронавирус, это уже повторный тест, и он вновь не выявил заболевания», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».

Напомним, в прошлые выходные Рублев сыграл на выставочном турнире Adria Tour, который стал очагом коронавируса. Инфекцию подцепили Новак Джокович, его супруга и тренеры, Григор Димитров и его тренер, Борна Чорич, Виктор Троицки и его беременная жена, журналистка, освещавшая турнир, и пятилетний внук владельца ресторана, где Джокович устроил вечеринку.

Рублев добрался до финала, не потерпев ни одного поражения, и должен был сыграть с Джоковичем, но матч был отменен.