Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от возвращения на лёд.

«В очередной раз убедилась, как сильно я люблю все это дело», — написала Константинова в историях своего «Инстаграма», отвечая на вопрос подписчика.

Станислава также ответила, когда расскажет о программах на следующий сезон.

«Пока не знаю, у меня в этом году нет какого-то ажиотажа на тему объявления программ. Я и так всегда «в тренды» попадаю, что сообщай, что секретики держи. Пока работаем, новые образы, новые стили. Когда будет готово, тогда покажу вам», — написала фигуристка.

Напомним, в этом году Константинова покинула группу Валентины Чеботаревой и перешла в академию Евгения Плющенко. С 23 июня группа Александра Волкова, в которой тренируется фигуристка, возобновила занятия на льду.