Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщил, что заболел коронавирусом.

«К сожалению, сдав два отрицательных теста за последние 10 дней, третий тест дал положительный результат. У меня нет никаких симптомов, я себя хорошо чувствую», — написал Иванишевич на своей странице в «Инстаграме».

Он подчеркнул, что хочет предупредить о вирусе всех, с кем контактировал, и что сейчас соблюдает режим самоизоляции.

Напомним, Иванишевич присутствовал на выставочном турнире Adria Tour, который стал очагом коронавируса. Заболели также сам Джокович с супругой, Григор Димитров, Борна Чорич, Виктор Троицки и его беременная жена. Андрей Рублев и Александр Зверев сдали отрицательные тесты.