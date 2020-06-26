Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может перейти в состав испанской «Валенсии», сообщает Marca.

Источник утверждает, что «Валенсия» находится в поиске усиления вратарской линии и рассматривает кандидатуру Кепы. Отмечается, что «Челси» предложил взять Кепу в аренду на два сезона с обязательным выкупом.

Ранее СМИ сообщали, что в настоящий момент лондонцы решили не продавать голкипера, так как из-за пандемии коронавиурса его стоимость значительно упала.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Кепа отыграл 25 матчей, в трех из них оставил свои ворота в неприкосновенности. На данный момент «Челси» располагается на четвертом месте в турнирной таблице.