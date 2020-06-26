Петербургский «Зенит» анонсировал выпуск нового предматчевого шоу «PROЗенит Онлайн», который выйдет сегодня, 26 июня, в 19:30 мск.

Посмотреть передачу можно будет в VK и на YouTube. Ведущими сегодняшнего выпуска, посвящённого домашнему матчу с «Крыльями Советов», станут журналист Алексей Петровский и старший тренер молодёжного состава Константин Зырянов. В роли приглашенных экспертов выступят комментатор Геннадий Орлов и аналитик Александр Дорский.

Премьера нового предматчевого шоу — сегодня в 19:30 в VK и на YouTube! Не пропустите! pic.twitter.com/ZzRbwxrtcB — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 26, 2020

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится на «Газпром Арене» и начнется в 20:30.