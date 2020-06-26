Защитник системы казанского «Ак Барса» Марк Марин стал хоккеистом нижегородского «Торпедо».

Об этом сообщает официальный Twitter нижегородской команды. За время карьеры в системе казанцев Марин несколько раз вызывался в главную команду, но не сыграл ни одной встречи в Континентальной хоккейной лиге.

В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиге 39 встреч и набрал 12 (6+6) баллов при показателе полезности «+14». В плей-офф ВХЛ на счету хоккеиста два (2+0) очка в десяти матчах.

Соглашение Марка Марина с «Ак Барсом» завершилось 30 апреля 2020 года. Казанский клуб сделал 24-летнему защитнику квалификационное предложение, но Марин отклонил его. «Ак Барс» закрепил за собой права на хоккеиста, и поэтому «Торпедо» должно было выплатить компенсацию за переход игрока.