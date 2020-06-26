Константинова: К моему великому счастью, я не потолстела

Российская фигуристка Станислава Константинова ответила на вопросы болельщиков в «Инстаграме».

«Потолстели за карантин? Я да», — написал подписчик.

«К моему великому счастью, я не потолстела, а даже сбросила», — ответила Станислава.

«Как идет восстановление после перерыва», — спросили у Константиновой.

«Очень бодро. Я довольна работой на карантине, проделанной сначала мной, потом с тренерами на полу. Я действительно вышла на лед очень подготовленная», — написала фигуристка.