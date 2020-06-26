Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от получения Большого хрустального глобуса.

По словам Большунова, он уже забыл, как прошли те гонки, эмоции ушли на второй план, а в голове у спортсмена новые задачи. Лыжник, слова которого приводит ТАСС, отметил, он старается сделать все для завоевания еще одного Большого глобуса, чтобы его вручили по всем правилам.

Победителем общего зачета Кубка мира Большунов стал в середине марта. Из-за того, что североамериканские этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса, Большунов вовремя не получил Большой хрустальный глобус. Большунов стал первым российским лыжником, одержавшим победу в Кубке мира. Спортсмен в минувшем сезоне также завоевал Малый хрустальный глобус, победив в зачете дистанционных гонок.