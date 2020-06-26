Казанский «Рубин» на своем поле примет «Локомотив» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко и Владимир Миневич. Резервным арбитром назначен Анатолий Жабченко, инспектор матча — Николай Левников.

На данный момент «Локомотив» идет на второй строчке турнирной таблицы с 44 очками, «Рубин» — одиннадцатый (26).