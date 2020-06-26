Хендерсон: «Ливерпуль» хочет закончить сезон с максимальным количеством очков

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от победы команды в английской премьер-лиге.
По словам Хендерсона, он никогда не мог на словах описать чувство победы в АПЛ, как и победу в Лиге чемпионов. Англичанин отметил, для него большая честь быть частью «Ливерпуля» с самого начала, когда он только пришел, и отправиться в путешествие с этим тренером, игроками и болельщиками.
Хендерсон добавил, игроки будут радоваться, праздновать, но он знает, что в ближайшие несколько дней команда сосредоточится на следующей игре с «Манчестер Сити» и попытается завершить сезон как можно лучше.
«Мы хотим побеждать в каждой игре и закончить сезон с максимально возможным количеством очков. «Ливерпуль» выложится на 100%, после чего перейдет в следующий сезон, где мы хотим большего», — сказал Хендерсон, слова которого приводит официальный сайт «Ливерпуля».
Отметим, «Челси» обыграл «Сити» со счетом 2:1, благодаря чему «Ливерпуль» стал самым ранним чемпионом в истории АПЛ, завоевав трофей за семь туров до финиша. Мерсисайдцы стали чемпионами Англии впервые за 30 лет, с сезона 1989/90, число побед «Ливерпуля» в чемпионатах Англии дошло до 19, всего трофеев у команды 43. По общему показателю трофеев команда Клоппа — абсолютный лидер Туманного альбиона, по числу чемпионств в Англии она отстает от «Манчестер Юнайтед», у которого 20 титулов.
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