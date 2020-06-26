Хендерсон: «Ливерпуль» хочет закончить сезон с максимальным количеством очков

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от победы команды в английской премьер-лиге.

По словам Хендерсона, он никогда не мог на словах описать чувство победы в АПЛ, как и победу в Лиге чемпионов. Англичанин отметил, для него большая честь быть частью «Ливерпуля» с самого начала, когда он только пришел, и отправиться в путешествие с этим тренером, игроками и болельщиками.

Хендерсон добавил, игроки будут радоваться, праздновать, но он знает, что в ближайшие несколько дней команда сосредоточится на следующей игре с «Манчестер Сити» и попытается завершить сезон как можно лучше.

«Мы хотим побеждать в каждой игре и закончить сезон с максимально возможным количеством очков. «Ливерпуль» выложится на 100%, после чего перейдет в следующий сезон, где мы хотим большего», — сказал Хендерсон, слова которого приводит официальный сайт «Ливерпуля».