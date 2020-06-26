Клуб, который интересовался бывшим защитником киевского «Динамо», а ныне игроком турецкого «Бешикташа» оказался петербургский «Зенит». Турецкие СМИ сообщают, что «Зенит» продолжает интересоваться защитником сборной Хорватии.

Как отмечает источник, петербургский клуб предложил за игрока 5 миллионов евро. В данный момент стороны продолжают диалог в том числе по поводу заработной платы.

Соглашение Виды с турецким клубом рассчитано до лета 2022 года. Текущая трансферная стоимость вице-чемпиона мира оценивается в 6,5 млн евро.