Московское «Динамо» примет ЦСКА в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов. Резервным судьей назначен Алексей Амелин, инспектор матча — Владимир Енютин.

На данный момент армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков в 23 матчах. В прошлом туре они разгромно проиграли «Зениту» со счетом 0:4.

У «Динамо» 30 очков, однако команда сыграла на одну встречу меньше: «бело-голубые» пропустили предыдущий тур из-за коронавируса у игроков.