Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент, которые хотел РПЛ. Об этом сообщает в телеграм-канале журналист Сергей Егоров.

Таким образом, установленные правила карантина (14 дней) клубам придется соблюдать. В дальнейшем РПЛ и РФС продолжат консультации, однако в ближайшем туре клубам, где был выявлен коронавирус, придется либо договариваться о переносе, либо играть молодежной командой, либо получать техническое поражение.

Напомним, в нескольких клубах РПЛ выявлены случаи коронавируса — это «Ростов», «Динамо» и «Оренбург». «Ростов» уже сыграл с»Сочи» молодежным составом. «Динамо» удалось перенести игру с «Краснодаром», но с ЦСКА придется играть молодежью. Такая же история с «Оренбургом».