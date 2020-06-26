Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вспомнила, что победителя общего зачета Кубка мира прошлого сезона Александра Большунова не поздравил ни один соперник.

По словам Вяльбе, главный соперник Александра Клэбо просто очень расстроился. Вяльбе объяснила это тем, что он легко ранимый человек и не смог найти в себе силы поздравить Сашу.

А в целом, думаю, нам не нужны от них никакие поздравления. Нам нужно радоваться тому, что есть у нас, что досталось Саше таким тяжелым трудом. Будем надеться, что это маленькое начало большого Сашиного пути», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Ранее Александр Большунов говорил, что получил поздравление лишь от одного лыжника — норвежца Шура Рете из Норвегии.