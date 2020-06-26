Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) сообщила, что Кубок Дэвиса и Кубок Федерации состоятся в 2021 году.
До переноса финал Кубка Дэвиса должен был пройти 23-29 ноября в Мадриде. Решающие игры Кубка Федерации — с 14 по 19 апреля 2021 года.
Предварительные игры турниров пройдет в 2021 году, однако были запланированы на ныешний год и отменены из-за пандемии коронавируса.
«Это трудное решение, которое нужно принять, но проведение международного командного мероприятия такого масштаба, в конечном итоге представляет слишком большой риск для здоровья и безопасности всех участников», — отметилглава ITF Дэвид Хаггерти.
По его словам, это сложное мероприятие, поэтому решено было дать определенность игрокам, национальным ассоциациям и болельщикам.
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