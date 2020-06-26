Историческое фото, которое хочется вспомнить сегодня. Россия выиграла Кубок Дэвиса в 2002 году. Неизменный элемент команды - капитан Шамиль Тарпищев. Фото со страницы ВКонтакте tennisrussia_ru

Историческое фото, которое хочется вспомнить сегодня. Россия выиграла Кубок Дэвиса в 2002 году. Неизменный элемент команды - капитан Шамиль Тарпищев. Фото со страницы ВКонтакте tennisrussia_ru

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) сообщила, что Кубок Дэвиса и Кубок Федерации состоятся в 2021 году.

До переноса финал Кубка Дэвиса должен был пройти 23-29 ноября в Мадриде. Решающие игры Кубка Федерации — с 14 по 19 апреля 2021 года.

Предварительные игры турниров пройдет в 2021 году, однако были запланированы на ныешний год и отменены из-за пандемии коронавируса.

«Это трудное решение, которое нужно принять, но проведение международного командного мероприятия такого масштаба, в конечном итоге представляет слишком большой риск для здоровья и безопасности всех участников», — отметилглава ITF Дэвид Хаггерти.

По его словам, это сложное мероприятие, поэтому решено было дать определенность игрокам, национальным ассоциациям и болельщикам.