Пресс-служба «Сочи» выложила заявление клуба об игре 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (10:1), которую южане провели основным составом против молодежи.

В заявлении отмечается необходимость изложить исчерпывающее мнение о ситуации, которая сложилась вокруг матча. В заявлении «Сочи» отмечается, что официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от «Ростова» за сутки до начала матча.

«Ростов» сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить всё необходимое для его проведения лишь в день игры, а официальной информации о персональном составе команды не предоставлял.

«Сочи» отмечает, что в этой связи у клуба не было возможности задействовать резервный или молодежный состав команды. В игре приняли участи те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению — заменить их было нельзя.

В заявлении отмечается, что команда «Сочи» не позволила себе проявить неуважение к сопернику и посчитала неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте.

«Напротив, по мнению ФК «Сочи», уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата» — говорится в заявлении.

«Сочи» поблагодарил игроков «Ростова», которые приняли участие в матче и приобрели бесценный опыт выступления на профессиональном уровне. «Сочи» отдельно отметил вратаря Дениса Попова, установившего рекорд РПЛ по количеству сейвов.