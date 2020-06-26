Футбольному клубу «Оренбургу» с большой вероятностью будет засчитано техническое поражение в игре 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«На 99 процентов нам засчитают техническое поражение», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в предыдущем туре РПЛ «Оренбург» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Скоро после этого в клубе было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом среди игроков, также заболели двое сотрудников.

Недавно Роспортребнадзор отклонил поправки в регламент, которые подразумевали бы изоляцию только зараженных игроков.