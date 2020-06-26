Российский специалист Этери Тутберидзе претендует на премию ISU Skating Awards. Тутберидзе номинируется на лучшего тренера. Премия пройдет в онлайн-режиме 11 июля.

Награды буду в семи номинациях, а победителей каждой будет определять жюри. Российская фигуристка Алина Загитова, приостановившая свою карьеру в ноябре, осталась без номинации.

Россиянка Анна Щербакова претендует на премию «Лучший костюм». Евгения Медведева претендует на награду за лучшую программу.

В качестве лучших новичков года в шорт-лист попали Алена Косторная и Александра Трусова.

Помимо Тутберидзе в номинации «лучший тренер» представлены Рафаэль Арутюнян и БРайан Орсер.