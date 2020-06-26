Официальный сайт РПЛ озвучил итоги совещания руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов. Событие прошло 25 июня по видеосвязи.

На совещании были обсуждены все нарушения во время матчей 23-го тура. Также было инициировано заочное голосование за изменения в регламенте.

Отмечается, что представители клубов проголосовали за исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря). Это сделано для того, что чтобы клубы могли проводить матчи при меньшем количестве готовых игроков.

Также изменен пункт 2 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС, согласно которому за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований.

Кроме того, проголосовали за то, что внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

«В ближайшее время бюро исполкома РФС должно рассмотреть наши правки», — отметил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Отметим, что сегодня стало известно, Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент, согласно которых изолируются только зараженные коронавирусом игроки, а остальные могут участвовать в матчах.