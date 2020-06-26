Российский боец UFC Алексей Олейник подписал новое соглашение с организацией. Об этом сообщил российский аккаунт UFC в инстаграме. Напомним, боец выступет в тяжелой весовой категории,

Всего Олейник провел в UFC двенадцать боев, одержав в них восемь побед и потерпев четыре поражения. Свой предстоящий бой в UFC Олейник проведет 8 августа против американца Деррика Льюиса. Поединок пройдет на турнире UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе.

Всего на счету Олейника 59 побед в ММА, 13 поражений и одна ничья.