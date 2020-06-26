Главный тренер «Зенита» Сергей Семак повторил вариант стартового состава победного матча с ЦСКА (4:0) на игру 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча состоится в Петербурге и начнется в 20.30.

В воротах сыграет Лунев, справа в обороне Караваев, слева Дуглас Сантос, пара центральных защитников — Иванович — Ракицкий. В центре поля ромб — Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Магомед Оздоев. Под парой нападающих Азмун-Дзюба играет Малком.

В стартовом составе «Крыльев Советом» также нет изменений по сравнению с предыдущей игрой с «Ахматом». Фролов — Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан — Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский — Попович, Глушенков.