«Оренбург» выложил официальное заявление по отказу от домашней игры 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». Клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

В заявлении также объяснили, почему отказались играть с «Краснодаром» молодежным составом. «Оренбург» констатирует невозможность проведения игры в связи с обнаружением положительных тестов на коронавирус. Клуб не стал подвергать опасности болельщиков и участников матча.

«Оренбург» также отметил, что молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям из «Краснодара».

«Мы уважаем нашего соперника ФК «Краснодар», матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что такой футбол не будет интересен болельщикам и по мнению клуба принесет репутационный урон как «Оренбургу», так и всему российскому футболу.

«Оренбург» извиняется перед болельщиками и заверяет, что будет изо всех сил бороться за сохранения прописки в РПЛ.