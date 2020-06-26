В рамках подготовки к возобновлению сезона в НБА провели обязательные тесты на коронавирус. Как сообщает ESPN, инфекция обнаружена у шестнадцати игроков из 302 сделанных тестов.

Отмечается, что все заразившиеся баскетболисты должны уйти на самоизоляцию. Они смогут вернуться к тренировочному процессу лишь после разрешения со стороны медицинского персонала. НБА не оглашает имена инфицированных игроков.

Ранее подтверждалось, что коронавирус выявлен у Малкольма Брогдона («Индиана Пэйсерс»), Николы Йокича («Денвер Наггетс»), Джабари Паркера, Алексея Леня и Бадди Хилд («Сакраменто»)

Отметим, что сезон в НБА должен возобновиться 31 июля. Предполалагается, что все матчи турнира пройдут в Орландо.