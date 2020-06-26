В Петербурге стартовал первый домашний матч «Зенита» после возобновления сезона РПЛ. Команда Сергея Семака встречается с самарскими «Крыльями Советов».

«Зенит» вышел на матч таким же составом, как и с ЦСКА. В основе вновь появился Далер Кузяев. «Крылья Советов» также повторили вариант состава, который главный тренер Миодраг Божович использовал в игре с «Ахматом».

Напомним, в первом матче после паузы команды добились диаметрально противоположных результатов. «Зенита» на выезде крупно обыграл ЦСКА со счетом 4:0. «Крылья Советов» на своем поле уступили «Ахмату» — 2:4.

Команды находятся на разных полюсах таблицы: «Зенит» является лидером, а «Крылья Советов» замыкают таблицу.