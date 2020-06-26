УЕФА выложил обновленное расписание встреч розыгрыша Лиги наций. Напомним, в марте в Амстердаме прошла жеребьевка, согласно которой соперниками национальной сборной России по группе В стали сборные Сербии, Турции и Венгрии.

Согласно календарю, все матч пройдут в 2020 году. Россия начнет турнир домашним матчем с Сербией 3 сентября. 6 сентября сыграет в гостях с Венгрией. 11 и 14 октября состоятся домашние матчи с Турцией и Венгрией. 15 и 18 ноября — гостевые встречи с Турцией и Сербией.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги нацией сборной Россия пропустила вперед команду Швеции.