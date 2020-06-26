Заместитель генерального менеджера «Зенита» Марко Попович может из петербургского клуба. Об этом сообщает обозреватель Эмилиано Карчиа у себя в твиттере со ссылкой на источники в хорватских СМИ.

Напомним, хорватский экс-баскетболист Марко Попович был официально назначен помощником гендиректора команды и поделился мнением о назначении в декабре.

В бытность игровой карьеры Попович выступал в казанском УНИКСе и в «Химках» и завершил выступать в 2019 году в составе «Фуэнлабрады».

Напомним, что следующий сезон «Зенит» также сыграет в Евролиге. Команду в следующем сезоне продолжит руководить испанский тренер Хави Паскуаль.