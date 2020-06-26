«Ахмат» и «Сочи» открывали программу 24-го тура в РПЛ. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершил вничью 1:1.

Счёт на 33-й минуте открыл полузащитник Денис Глушаков. В добавленное время первого тайма сочинский клуб сравнял результат — дальним ударом отличился Никита Бурмистров.

Сыграв вничью,«Ахмат» прервал серию «Сочи» из четырёх побед кряду. У коллектива Игоря Шалимова 24 очка, он занимает 14-е место в турнирной таблице. «Сочи» 28 очками находится на десятом месте.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», а «Сочи» дома проведет игру против «Динамо». Встречи пройдут 1 июля.