Хоккейный клуб «Йокерит» вынужден начинать новый сезоне КХЛ при ограничениях. Трибуны «Хартвалл-Арены» будут заполнены только частично. Это в интервью Iltalehti озвучил президент клуба Яри Курри.

Ограничения, введенные в Финляндии из-за пандемии коронавируса, снимут только 1 октября. В то время, как регулярный чемпионат КХЛ начнется 2 сентября.

Как отметил Курри, болельщиков на ледовой арене разделят на отдельные блоки. Отметим, что вместимость «Хартвалл-Арены» составляет тринадцать тысяч зрителей.

Напомним, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина еще до того, как лига официально объявила о завершении сезона.