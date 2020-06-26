Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своей мотивации на ближайший сезон после неудачного предыдущего. Напомним, что не попавшая в основной состав сборной России, Константинова перешла в академию Евгения Плющенко к тренеру Александру Волкову.

Константинова отметила, что ее мотивация в том, чтобы будущий сезон был хорошим.

«Улучшаться, учиться новому, устранять слабые места, начиная с мелочей. Смиренно, спокойно, кропотливо и много работать. Показать, что не пальцем делана», — написала Константинова в сторис

Фигуристка отметила, что приятно удивить людей, которые с ней работают и переживают, болеют. Фигуристка хочет доказать результатом и работой, что никогда нельзя списывать людей. Константинова отметила, что довольна своей работой на карантине, которая была проделана сначала самостоятельно, а затем и с тренерами.