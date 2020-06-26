Болельщики «Зенита» устроили красочный перформанс перед стартом матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

Сперва фанаты вывесили баннер с изображением человека в противогазе, держащего в руках футбольный мяч. Санитар сжимет коронавирус и выпускает из него пар — в это время над баннером идет дым соответствующего цвета. Затем в руках у человека уже футбольный мяч, а не коронавирус.

«Перфоманс лучших в мире болельщиков!» — написал официальный твиттер «Зенита».

Напомним, что первого тайма матча «Зенита» и «Крыльев Советов» самарский клуб впереди со счетом 1:0.