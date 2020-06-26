Российский фигурист Михаил Коляда в ближайшее время приступит к тренировкам в группе Алексея Мишина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне 25-летний Коляда тренировался под руководством петербургского тренера Валентины Чеботаревой, которая тренировала Михалиа с пяти лет.

Напомним, Коляда пропустил минувший сезон по состоянию здоровья. Осенью спортсмен перенес операцию по поводу синусита, после которой больше месяца не выходил на лед. Михаил не успел восстановиться к чемпионату России, поэтому не претендовал на попадание на главные старты.