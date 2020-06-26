В Петербурге завершился матч 24-го тура между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила на «Газпром-Арене» в присутствии шести тысяч зрителей и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1.

Первый тайм выиграли футболисты «Крыльев Советов». На 44-й минуте с передачи Антона Зиньковского отличился Максим Глушенков.

Сразу после перерыва отличился Малком, но после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда у Артема Дзюбы. Однако «Зенит» все равно забил. Дважды судья назначал пенальти, сначала за руку у Тимофеева, затем за фол Терехова на Сутормине. Приговор в исполнение дважды за пять минут привел Артем Дзюба.

«Крыльям Советов» удалось забить второй гол, однако у Глушенкова усмотрели игру рукой перед скидкой на Радонича.

«Зенит» с 56 очками укрепляет первое место в РПЛ, отрываясь от «Локомотива» на 12 очков.