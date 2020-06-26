«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов». «Оренбург» решил не играть против «Краснодара» из-за коронавируса, — эти и другие события пятницы на Nevasport.

«Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря дублю Дзюбы с пенальти

В Петербурге завершился матч 24-го тура между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила на «Газпром-Арене» в присутствии шести тысяч зрителей и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Первый тайм выиграли футболисты «Крыльев Советов». На 44-й минуте с передачи Антона Зиньковского отличился Максим Глушенков. Затем дважды судья назначал пенальти, сначала за руку у Тимофеева, затем за фол Терехова на Сутормине. Приговор в исполнение дважды за пять минут привел Артем Дзюба.

«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

«Оренбургу» у будет засчитано поражение со счетом 0:3. Клуб выступил с заявлением, в котором объяснил, почему отказался играть с «Краснодаром» молодежным составом, который не готов играть на этом уровне. «Оренбург» констатирует невозможность проведения игры в связи с обнаружением положительных тестов на коронавирус. Клуб не стал подвергать опасности болельщиков и участников матча.

Коляда перешел в группу к Алексею Мишину

Российский фигурист Михаил Коляда в ближайшее время приступит к тренировкам в группе Алексея Мишина. Напомним, в минувшем сезоне 25-летний Коляда тренировался под руководством петербургского тренера Валентины Чеботаревой, которая тренировала Михалиа с пяти лет.

Россия начнет Лигу наций 3 сентября матчем со сборной Сербии

УЕФА выложил обновленное расписание встреч розыгрыша Лиги наций. Напомним, в марте в Амстердаме прошла жеребьевка, согласно которой соперниками национальной сборной России по группе В стали сборные Сербии, Турции и Венгрии. Согласно календарю, все матч пройдут в 2020 году. Россия начнет турнир домашним матчем с Сербией 3 сентября.

Олейник подписал новый контракт с UFC

Российский боец UFC Алексей Олейник подписал новое соглашение с организацией. Об этом сообщил российский аккаунт UFC в инстаграме. Напомним, боец выступет в тяжелой весовой категории. Всего Олейник провел в UFC двенадцать боев, одержав в них восемь побед и потерпев четыре поражения.

Кубок Девиса и Кубок Федерации перенесли на 2021 год

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что Кубок Дэвиса и Кубок Федерации состоятся в 2021 году. До переноса финал Кубка Дэвиса должен был пройти 23-29 ноября в Мадриде. Решающие игры Кубка Федерации — с 14 по 19 апреля 2021 года. Предварительные игры турниров пройдет в 2021 году, однако были запланированы на ныешний год и отменены из-за пандемии коронавируса.