Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после выздного поражения от «Зенита» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ высказался на тему отмененного гола самарского клуба на 78-й минуте. Судья Павел Кукуян отменил гол нападающего Деяна Радонича после просмотра VAR, зафиксировав игру рукой.

По словам Божовича, отмененный гол «Зенита» правильно — положение вне игры у Дзюбы было и отменили правильно.

«У нас никакой руки не было. Было плечо», — сказал Божович после матча.

По мнению Божовича, между «Зенитом» и «Крыльями» есть небольшая разница. «Зенит» прибавил во втором тайме, а вопрос о физических кондициях не стоит.

Отметим, что «Крылья Советов» открыли счет — отличился Глушенков. Затем два мяча с пенальти забил Артем Дзюба.