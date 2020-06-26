Наставник«Зенита» Сергей Семак подвел итоги победной игры 24-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (2:1). «Зенит» победил с помощью дубля Артема Дзюбы.

Семак объяснил причины того, что не стал менять состав с матча с ЦСКА.

«Прошлый матч не дал повода усомниться в стартовом составе. По этому матчу будем анализировать. Кто-то устал, кто-то сыграл ниже возможностей», — отметил тренер.

Семак отметил, что рад, что команда проявила себя — все выложились на 100 процентов для успеха и смогли добиться победы.

«На мой взгляд, нам не хватало эмоций и скорости. Такие матчи бывают», — отметил Семак.

В следующем 25-м туре «Зенит» сыграет против «Тамбова».