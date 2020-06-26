Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Крыльями Советов (2:1) коснулся будущего полузащитника Далера Кузяева. В первом тайме футболист получил желтую карточку и был заменен в перерыве на Алексея Сутормина.

По словам Семака, Кузяева заменили, чтобы не рисковать, плюс Сутормину удобнее играть на фланге, а «Зенит» поменял схему.

«По поводу будущего Кузяева — он нужен клубу. Но выбирать ему. Если он выберет «Зенит», будем очень рады», — сказал Семак.

Напомним, что по окончании РПЛ у Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом»,