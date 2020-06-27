Форвард«Зенита» Малком подвел итоги победы над «Крыльями Советов» (2:1) в игре 24-го тура РПЛ. Бразилец был признан лучшим игроком встречи.

Малком, в первую очередь, поблагодарил своих партнеров, без которых не было бы ни трех очков, ни награды.

По мнению Малкома, матч получился сложным — соперник хорошо действовал как с мячом, так и без него. Малком отметил, что пропущенный перед перерывом мяч завел «Зенит», заставив поднять голову — вторую половину «Зенит» провел гораздо лучше и выполнил все указания тренера.

«Считаю, даже лучше, что мы ушли в раздевалку, уступая в счете. Потому что команда, которая хочет стать чемпионом, должна уметь справляться с трудностями. И мы смогли перевернуть ситуацию в нашу пользу», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» победил «Крылья Советов со счетом 2:1. Два мяча с пенальти забил Артем Дзюба.