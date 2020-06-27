Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о том, сколько голов забьет нападающий «Зенита» Артем Дзюба по итогам сезона. Сделав дубль в матче с «Крыльями Советов», Дзюба имеет в своем активе 15 забитых мячей, возглавляя гонку снайперов.

По словам Медведева, «Зенит» могли забить не один гол. Функционер соглсен, что Малком по заслугам признан лучшим игроком встречи — блестящий дриблинг, хорошие пасы и открывания, смена позиций.

Что касается Дзюбы, Медведев посчитал, что еще шесть игр, надо забить пять мячей.

«Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что «Зенит» одержал вторую победу подряд после паузы в чемпионате, обыграв самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1.