Коронавирус: сколько заболевших в России на 27 июня

Согласно официальной статистике на пятницу, 27 июня, в России зафиксированы 6852 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, таким образом, достигло 627 646 человек.

За последние сутки от COVID-19 погибли 188 человек, за всё время пандемии вирус унес жизни 8 969 россиянина.

9200 человек за минувшие 24 часа выписались по выздоровлению, всего 393 352 пациентов успешно преодолели болезнь. У 225 325 зараженных на данный момент заболевание находится в активной стадии.

В Москве выявлены 750 новых случаев заражения, всего инфицированы 219354 жителей столицы. Этот показатель — наивысший среди регионов страны. В Московской области добавились 366 пациентов, всего заражены 56609 человек. В Санкт-Петербурге инфицированы 23518 граждан, из них 224 случая — новые.