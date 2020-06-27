Московское «Динамо» имеет право выставить на игру с ЦСКА основной состав. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в составе московского сразу несколько игроков получили положительные тесты на COVID 19, после чего команда в полном составе закрылась на карантин. Из-за этого встреча с «Краснодаром» в 23 туре РПЛ была перенесена на 19 июля.

«Динамо» сможет выставить основной состав, кроме больных Н’Жи, Шиманьского, и Каборе, у которых был выявлен коронавирус.

Московское дерби «Динамо» — ЦСКА пройдет сегодня, 27 июня, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — 19:00 по московскому времени.