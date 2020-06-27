Защитник «Зенита-2» Антон Синяк перебрался на правах свободного агента в томскую «Томь». С 21-летним игроком, способном выступать как на фланге обороны, так и в опорной зоне, заключено соглашение на один сезон. О переходе сообщает пресс-служба томского клуба.

Синяк с 14 лет тренировался и играл в системе «Зенита». Выступая за молодежный состав и «Зенит-2». В команде Владислава Радимова он начинал сезон-2019/20, в котором успел провести 14 матчей и сделать одну голевую передачу. В феврале Синяка отдали в аренду в «Томь», после чего он успел провести два матча в первенстве ФНЛ, прежде чем сезон досрочно завершился из-за коронавируса.

Своей игрой Синяк убедил руководство томского клуба в необходимости подписания контракта. «Зенит» же не видит в игроке способности составить конкуренцию на фланге обороны и в центре поля основной команды.