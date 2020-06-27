Воспитанник петербургского футбола Евгений Башкиров забил два красивейших гола в игре чемпионата Польши за свой «Заглембе», который играл против «Короны».

Оба мяча случились с помощью дальних ударов, которые Башкиров наносил за пределами штрафной площади. Могучие выстрелы с разных ног позволили команде выпускника журфака СПБГУ одержать победу со счетом 2:1.

Для полузащитника эти забитые мячи стали первыми в нынешнем сезоне чемпионата Польши. Напомним, Башкиров перешел в «Заглембе» в феврале.

«Заглембе» выступают в плей-офф группы вылета и находятся на третьем месте из восьми команд.

Ранее Башкиров выступал за «Рубин», «Томь» и «Крылья Советов».