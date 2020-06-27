Бразилец Рональдиньо может возобновить карьеру в возрасте 40 лет. Дело в том, что легенда аргентинского футбола Диего Марадона, тренироующий сейчас «Хминаси и Эсгриму» из Аргентины, заинтересован в приглашении бывшей звезды бразильского футбола.

Последним клубом в карьере Рональдиньо был «Флуминенсе», за который он играл в 2015 году. В январе 2018-го бразильский полузащитник официально завершил карьеру.

Напомним, в марте этого года Роналдиньо вместе со своим братом были арестованы в Парагвае за то, что пересекали границу по поддельному паспорту. В апреле Рони выпустили из тюрьмы под домашний арест.