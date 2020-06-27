Руководитель Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил переход фигуриста Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга подала документы, которые нужны для перехода.

«В ФФККР лежит пакет документов из федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. Мы со своей стороны не возражаем», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Ранее Коляда тренировался у Валентины Чеботарёвой, с которой занимался с пяти лет. При ней Коляда становился серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командном турнире. Выигрывал бронзу чемпионатов Европы и золото чемпионатов России. Предыдущий сезон фигурист целиком пропустил из-за обострения синусита.