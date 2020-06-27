Российский лыжник Александр Большунов рассказал о ключевых событиях прошлого сезона, когда ему удалось одержать победу в общем зачете Кубка мира.

Большунов отметил, что по ходу сезона понимал, что идет к тому, чтобы победить в общем зачете. На определенном этапе у лыжника возникло понимание, нужно просто участвовать в оставшихся гонках, тогда он сможет остаться на первом месте и забрать трофей. Большунов отметил, что отмена заключительных соревнований сезона — это больше минус.

««Тур де Ски»? Переломный момент, когда окончательно вышел вперёд по очкам. Необходимо было продолжать наращивать темп и удерживать преимущество», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вспомнила, что победителя общего зачета Кубка мира прошлого сезона не поздравил ни один соперник.