В руководстве Зените» не видят необходимости в изоляции команды Сергея Семака на клубной базе в Удельном парке. Об этом рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

По словам функционера, в клубе есть жесткий регламент поведения игроков, тренеров и персонала, имеющее отношение к организации тренировок и игр. Серьезно дезинфицируют стадион и база.

«Пока мы не видим необходимости в изоляции команды на базе. Будем соблюдать все установленные в клубе стандарты, чтобы минимизировать риски», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Ранее футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» приняли решение уйти на самоизоляцию на клубной базе в подмосковной Баковке. Из-за риска, связанного с выявлением заболевших коронавирусом в других командах РПЛ.