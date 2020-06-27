«Ростов» сыграет матч 24-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» основным составом. По информации «Спорт-Экспресса, ростовчане получили разрешение от местного Роспотребнадзора.

Валерий Карпин не сможет рассчитывать только на зараженных игроков — Хорена Байрамяна, Романа Еременко, Арсения Логашова, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Денниса Хаджикадунича. Как назло для специалиста, большинство из них — игроки середины поля.

Ранее «Ростов» вынужденно отправил на выездной матч с «Сочи» (1:10) игроков молодежной команды.

Встреча «Ростов»- «Арсенал» пройдет сегодня, 27 июня, в 20:00 по московскому времени.